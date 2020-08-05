В Бейруте оценили ущерб от взрыва в порту

Страна потеряла около 3-5 млрд долларов из-за взрыва в Бейруте.

В Бейруте оценили материальный ущерб от взрыва в порту. Об этом журналистам местного новостного портала рассказал городской губернатор Марван Аббуд.

Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья Марван Аббуд, губернатор Бейрута

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Глава РПЦ соболезнует из-за гибели граждан Ливана при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Бейрут мобильный госпиталь с врачами. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/DIN VA DUNYO