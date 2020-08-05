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В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей

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Спасательная служба потеряла 10 человек, занимавшихся ликвидацией последствий взрыва.

В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей. Об этом журналистам местного новостного портала LBCI Nеws рассказал губернатор города Марван Аббуд заявил.

Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута

Марван Аббуд, губернатор Бейрута 

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. 

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/DIN VA DUNYO

Теги: бейрут, взрыв, ливан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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