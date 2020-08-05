Российские дипломаты рассказали о работе посольства в Бейруте

Посольство РФ в Ливане работает в штатном режиме.

Российские дипломаты рассказали в интервью "РИА Новостям" о работе посольства в Бейруте после взрыва. В дипломатической миссии РФ отметили, что в результате взрыва в Ливане пострадала одна из сотрудниц. Она получила травму, но сейчас находится в отличном состоянии.

Все замечательно, морально-психологическое состояние. Госпитализация не понадобилась, несколько швов и обработать рану Дмитрий Лебедев, советник посольства РФ в Бейруте

Дипломат отметил, что остальные сотрудники российской дипломатической миссии хорошо себя чувствуют. Лебедев заметил, что в дипмиссии работают люди, которые "много повидали", так как прошли Ближний Восток.

Повреждения незначительные, за прошедшее время мы почти разобрались с последствиями. Выбиты стекла, двери. Мусор от взрывной волны за вчера почти весь разобрали Дмитрий Лебедев,советник посольства РФ в Бейруте

На данный момент посольство РФ в Бейруте работает в штатном режиме. Большую часть нанесенных взрывом повреждений дипломаты устранили самостоятельно. Они уточнили, что посольство располагается за пятикилометровой линией, которую местные власти считают эпицентром взрыва.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур.

Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте.

Видео: Youtube/Naga Wyspa