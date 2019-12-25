Трагедия произошла из-за неправильного хранения аммиачной селитры в порту города.

Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте. Хассан Дияб в Twitter-аккаунте написал о том, что трагедия, унесшая жизни 78 человек, стала возможна из-за ненадлежащего хранения 2750 тонн аммиачной селитры. Этот груз хранился на территории порта в течение шести лет без принятия превентивных мер.

Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания Хассан Дияб, премьер-министр Ливана

Политик предложил создать комиссию по расследованию данной трагедии. Специалист за 48 часов должны определить причину взрыва и выявить ответственные лица.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. Из-за этого разрушенными оказалась половина зданий города. В настоящее время больницы Бейрута переполнены ранеными. Их около четырех тысяч человек. В Ливане объявлен трехдневный траур по погибшим.

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек.