На кадрах видно, как в здании гаснет свет и начинает рушиться потолок.

Появилось видео церковной службы во время взрыва в Ливане. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash. Кадры засняты во время богослужения в одной из христианских церквей Бейрута. Оно проводилось во время, когда на территории местного порта прогремел крупный взрыв, разрушивший множество зданий в городе.

На кадрах видно, что в помещении сначала отключается электричество. После этого слышится звук взрыва. Затем в храме начинается обрушиваться потолок. Священник продолжает читать молитву во время выключения света. Ему приходится убегать в направлении выхода из здания, когда оно начинает разрушаться.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. Из-за этого разрушенными оказалась половина зданий города. Погибшими считаются 78 человек. Многие пропали без вести. Спасательная служба занимается их поисками. В настоящее время больницы Бейрута переполнены пострадавшими. В Ливане объявлен трехдневный траур по погибшим.

Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте.