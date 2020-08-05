Хамад Хасан рассказал о проблемах медицинских учреждений в столице Ливана после взрыва в Бейруте.

Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной. Хамад Хасан рассказал в интервью для местных журналистов с телеканала Sky News Arabia о том, что после трагедии в городском порту больницы столицы и ее окрестностей переполнены ранеными. В настоящее время отрасль здравоохранения испытывает острую нехватку врачей и другого медицинского персонала, а также оборудования.

Мы располагаем данными о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест Хамад Хасан, глава Минздрава Ливана

Чиновник отметил, что взрыв в Бейруте полностью разрушил четыре столичных госпиталя. Находившихся в них пациентов пришлось перевозить в другие больницы. Эта ситуация усугубила эпидемиологическую обстановку. Проблема ухудшается распространением на территории страны коронавируса.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/NBC News