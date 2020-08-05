Ливанская армия перекрыла все дороги, ведущие к морскому порту.

Пожар после взрыва в Бейруте еще не потушен. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Sky News Arabia. По данным экспертов, представители сил гражданской обороны Ливана продолжают ликвидировать возгорание в городском порту.

На данный момент известно, что в районе эпицентра взрыва дежурят отряды местной армии. Военные заблокировали все проезды, ведущие к морской гавани Бейрута. Спасатели разбирают завалы. Под обломками зданий могут находиться люди. Многие местные жители считаются пропавшими без вести.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте.

Видео: Youtube/NBC News