МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте

Российские медики помогут раненым после взрыва в порту Бейрута.

Представители ГУ МЧС России направляют в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу экстренного российского ведомства. В организации заявили, что медики будут заниматься оказанием помощи пострадавшим после детонирования взрывоопасного вещества в морском порту.

Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции сообщение МЧС России

В ведомстве рассказали, что спасательная служба направит в Ливан в общей сложности пять самолетов в рамках гуманитарной миссии. Все российские специалисты будут укомплектованы костюмами и средствами защиты.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В местных больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте.

Видео: Youtube/Naga Wyspa