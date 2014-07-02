Минсельхоз сообщил, что поставки аммиачной селитры для посевной прошли без сбоев

Дмитрий Патрушев рассказал о стабилизации ситуации с минеральными удобрениями.

Российское министерство по сельскому хозяйству уведомило о том, что поставки аммиачной селитры для посевной кампании прошли без сбоев. Такой информацией с коллегами на правительственном совещании рассказал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. По мнению чиновника, важной задачей перед кабмином было успешное прохождение пикового спроса на минеральные удобрения в феврале и марте.

За месяц поставлено более 1 млн тонн аммиачной селитры, которая наиболее востребована для посевной. Это во многом стало возможным благодаря принятым мерам и запрету экспорта данного вида удобрений. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Эксперт подчеркнул, что сейчас властями страны рассматривается вопрос продления ранее принятых антикризисных мер. В частности, изучается формирование списка для приобретения минеральных удобрений совместно с Минпромторгом и субъектами страны. Анализируется квотирование экспорта продукции на грядущий сельскохозяйственный сезон 2022-2023 годов. на текущий момент российские аграрии имеют с учетом накопленных остатков сейчас 2,8 млн тонн минеральных удобрений. Этот объем на 140 тонн больше, чем РФ имела в 2021 году.

На границе России отменят контроль фур с продуктами и товарами первой необходимости.

Фото и видео: Правительство России