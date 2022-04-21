На границе России отменят контроль фур с продуктами и товарами первой необходимости

Кабмин вводит беспрепятственный въезд для большегрузного транспорта с некоторыми условиями.

Весовой и габаритный контроль фур, доставляющих продукты питания и товары первой необходимости, будет отменен на российской государственной границе до 1 сентября. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на правительственном совещании с коллегами.

Прохождение пунктов пропуска станет занимать меньше времени, ускорятся и логистические процессы, а значит, востребованная людьми продукция быстрее поступит в магазины. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил, что ранее кабинет министров России получил дополнительные полномочия в сфере международных автоперевозок. По словам Мишустина, властям страны требуется принимать меры, позволяющие организовать беспрепятственный ввоз в нашу страну социально значимой продукции в условиях действующего санкционного давления со стороны Запада.

Правительство выделит 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Фото и видео: Правительство России