Михаил Мишустин отметил, что деньги уйдут 19 регионам РФ.

Российское правительство выделит 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры по стране. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на заседании кабинета министров от 21 апреля. Чиновник подчеркнул, что государственное финансирование получат 19 субъектов РФ, обладающих высоким потенциалом развития отрасли путешествий. На выделенные средства местные власти организуют новые рабочие места и увеличат номерной фонд для отдыхающих.

Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по российским регионам. А для этого нужно создавать хорошие условия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Выделенные денежные средства будут направлены на реализацию свыше 50 предложенных общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей. Их общая вместимость составит примерно 2,5 тысячи гостиничных номеров. работа продвигается совместно с частными инвестициями. Бизнес готов вложиться в проекты в сумме свыше 4,5 млрд рублей.

Кабмин выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты.

Фото и видео: Правительство России