Кабмин выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты

Программа поддержки будет работать с апреля по октябрь 2022 года.

Российское правительство выделит отечественным авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты.Кабинет министров одобрил дополнительные денежные средства, выделяемые в рамках поручения президента Владимира Путина.

Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин в рамках заседания уточнил, что средства направят на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты внутри страны. Получить государственную поддержку воздушные перевозчики могут уже с текущего месяца. Программа будет действовать по октябрь 2022 года. Премьер-министр поставил реализацию проекта на личный контроль для того, чтобы он действовал бесперебойно.

Кабмин увеличил предельный размер займа для системообразующих предприятий.

Фото и видео: Правительство России