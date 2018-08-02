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Кабмин увеличил предельный размер займа для системообразующих предприятий

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Михаил Мишустин рассказал о корректировке антикризисных мер для бизнеса.

Российское правительство увеличило предельный размер займа для системообразующих торговых и промышленных отечественных предприятий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании специальной комиссии при кабинете министров, посвященному вопросам повышения устойчивости экономической системы. Власти страны заметили, что компании могут рассчитывать на помощь от государства на сумму в 30 млрд рублей. 

Необходимо внимательно следить за ходом реализации уже действующих мер, оперативно реагировать на изменения в экономике и вовремя корректировать параметры принятых программ.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что ставка кредитования по государственной программе поддержки таких компаний составляет 11% годовых. Ранее сумма льготного кредита для одного предприятия не могла превышать 10 млрд рублей. 

Мишустин: банки при выдаче ипотеки должны будут раскрывать информацию о стоимости кредита.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бизнес, кабмин, кредиты, михаил мишустин, системообразующие предприятия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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