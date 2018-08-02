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Мишустин: банки при выдаче ипотеки должны будут раскрывать информацию о стоимости кредита

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Глава кабмина РФ рассказал о том, что кредитным организациям придется конкурировать за внимание клиентов.

Российское правительство обяжет отечественные банки раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита клиентам. Соответствующей информацией поделился на заседании специальной комиссии, посвященной вопросам повышения устойчивости экономики страны в условиях санкций, премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал подробно о новом требовании к кредитным организациям при выдаче гражданам льготных займов для покупки жилплощади. Руководитель кабинета министров пояснил, что банки будут предоставлять всю информацию заемщику о стоимости взятого кредита с учетом всех страховок и других дополнительных услуг.

Полное раскрытие всех услуг...банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин предоставит дешевые кредиты под 3% на капремонт коммунальных сетей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: банки, ипотека, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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