Кабмин предоставит дешевые кредиты под 3% на капремонт коммунальных сетей

Глава правительства России рассказал о новом антикризисном решении в сфере ЖКХ.

Российское предоставляет дешевые кредиты под на капитальный ремонт коммунальных сетей. Соответствующее заявление сделал на заседании специальной комиссии по повышению устойчивости экономической системы в условиях западного санкционного давления премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник подчеркнул что ставка по выданным льготным займам составит три процента годовых.

Также по этим видам работ со 100 до 10 млн рублей будет снижена минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения займа Фонда содействия реформированию ЖКХ. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

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Фото и видео: Правительство России