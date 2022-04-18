В Ростуризме назвали наиболее популярные туристические направления в 2022 году

Зарина Догузова рассказала об активном, культурно-просветительном и оздоровительном туризме по России.

В Ростуризме назвали наиболее популярные туристические направления в этом году. Информацией с журналистами во время правительственного брифинга поделилась Зарина Догузова. Она уточнила, что большинство путешественников культурно-познавательного отдыха отдает свое предпочтение Калининграду, Самаре, Нижнему Новгороду, Казани, Суздалю, Ярославлю и Владимиру.



Чаще всего в оздоровительных целях туристы совершают поездки в региональные спа-комплексы Тюмени, Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, а также в санаторные комплексы Башкирии, Челябинской области и Петербурга. Активных отдых привлекает туристов по направлениям Алтая, Карелии, дальнего Востока, Сахалина и Камчатки.

Зарина Догузова уточнила, что рост популярности фиксируется у речных круизов по Волге, Оке, Каме, Енисею, а также по Онежскому и Ладожскому озерам.

Мишустин сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков.

Фото и видео: Правительство России