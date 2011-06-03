Мишустин сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков

Глава кабмина РФ объяснил создание новых более комфортных условий для покупателей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил об утверждении кабинетом министров концепции развития оптовых продовольственных рынков. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном совещании со своими заместителями. Он пояснил, что уже подготовлен перечень конкретных мероприятий по реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным. Речь идет об увеличении выпуска и поставок качественных и доступных по стоимости продуктов.

Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина заметил, что постановление обеспечит для всех желающих широкий выбор продуктов. Кроме оптовых условий будут сформированы и розничные. Таким образом люди и компании смогут выбирать, где им удобнее будет закупаться. Мишустин дал поручение скорректировать законодательство на федеральном уровне, а также внести правки в национальные стандарты. Работу по направлению будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Фото и видео: Правительство России