Догузова рассказала о программе поддержки чартерных рейсов в регионах

В Ростуризме сообщил о полета чартеров практически во всех федеральных округах России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о государственной программе поддержки чартерных рейсов в российских регионах. По сведениям эксперта, в рамках проекта власти страны компенсируют отечественным туристическим операторам половину стоимости фрахта воздушного борта. Это позволит компаниям предоставлять клиентам готовые туристические продукты в полтора-два раза дешевле.



Зарина Догузова уточнила, что в текущем 2022 году правительство увеличило количество направлений, по которым можно отправиться чартерным сообщением. В этот перечень включены практически все федеральные округа. В список регионов попали Тюменская область, Татарстан, Карелия, Алтай, Дальний Восток (включая Камчатку и Сахалин), Дагестан и Чечня, Бурятия и озеро Байкал.

Напомним, что первые чартеры в Татарстан и Тюмень стартуют уже в конце апреля.

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Фото и видео: Правительство России

