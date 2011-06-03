Зарина Догузова – о программе детского кешбэка: "Программа очень бодро стартовала"

В Ростуризме рассказали о популярности госпрограммы.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о программе детского туристического кешбэка. По мнению эксперта, путевки хорошо разбираются россиянами. Соответствующее заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами в правительстве. Общая сумма возврата клиентам по указанной программе составила 2 млрд рублей. Приобрели туры для детей около 130 тысяч раз.

У нас чуть менее трех недель продаж. Мы в конце марта стартовали, 31 марта. За это время родители уже приобрели для своих детишек 130 тыс. путевок, это данные на сегодняшнее утро. Зарина Догузова, глава Ростуризма

По мнению специалиста, особенной популярностью государственная программа пользуется у многодетных семей. Отправиться в тур по программе можно в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года. При этом поездка ребенка должна оплачиваться по карте "Мир".За пять дней на банковскую карту вернется половина стоимости детской путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию.

Туристическим кешбэком с начала 2022 года воспользовались более 2,4 млн человек.

Фото и видео: Правительство России