Туристическим кешбэком с начала 2022 года воспользовались более 2,4 млн человек

Зарина Догузова объяснила, сколько человек воспользовались программой за дополнительную неделю.

Программой кешбэка за туры по России с начала 2022 года воспользовались более 2,4 млн человек. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в правительстве поделилась глава Ростуризма Зарина Догузова. Она пояснила, что клиенты в общей сложности купили туров на 44 млрд рублей.

Этим туристам на карточки вернулось в виде возврата части стоимости туристических поездок - тот самый кешбэк - 8,4 млрд рублей. Последние транзакции были совершены буквально несколько дней назад, поэтому начисления все еще продолжаются автоматически. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Воспользовались опцией с кэшбеком за дополнительную неделю действия государственной программы около 500 тысяч человек. В детские лагеря операторы реализовали 130 тысяч путевок. Общая сумма возврата денежных средств составила 2 млрд рублей.

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Фото и видео: Правительство России