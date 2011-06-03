В России продолжается цифровизация государственных услуг.

Кабмин утвердил концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7. Кабмин утвердил концепцию перевода госуслуг в цифровой формат. Соответствующее заявление на правительственном оперативном совещании сообщил Михаил Мишустин со своими коллегами. Вице-премьеры и премьер-министр страны одобрили цифровизацию всех процессов при оказании гражданам государственных услуг.

Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров пояснил, что данное постановление позволит к концу 2023 года "свести на нет бумажную волокиту", а также избавить население России от временных и финансовых затрат, уменьшить сроки предоставления госуслуг.

Кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.

Фото и видео: Правительство России