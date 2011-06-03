Михаил Мишустин рассказал о госпомощи компаниям в двух регионах.

Кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке. Соответствующей информацией с коллегами по правительству поделился премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объявил о расширении государственной помощи для частного инвестирования в двух регионах. За 2022 год власти компенсируют предпринимателям по данному направлению порядка 30 млрд рублей. По мнению кабинета министров, постановление позволит компаниям не отказываться от инвестиций. В свою очередь разработка проектов обеспечит рабочими местами около 30 тысяч человек.

Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест, с обязательным условием завершить его в запланированные сроки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель правительства России пояснил, что в Арктике и на Дальнем Востоке частные инвесторы при поддержке государства реализуют более 3 тысяч. Частично предприятия в регионах все еще строятся, а поэтому не приносят прибыли. Мишустин уверен в том, что бизнес чувствителен к любым изменениям внешних условий, особенно с учетом корректировки стоимости займов.

Правительство расширит перечень пособий на принципах "Социального казначейства".

Фото и видео: Правительство России