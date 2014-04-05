Правительство расширит перечень пособий на принципах "Социального казначейства"

Михаил Мишустин напомнил о работе в проактивном режиме выдачи господдержки.

Российское правительство продолжит расширять перечень денежных пособий, которые россияне будут получать на принципах "Социального казначейства". Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник рассказал гражданам об очередном этапе перехода к предоставлению государственных мер поддержки, проводимом в проактивном формате. Речь идет о том, что получить услугу население сможет без подачи заявления и посещения различных инстанций. В частности, сейчас таким образом выдается материнский капитал. Он оформляется по факту рождения малыша. Родители не подтверждают свое право на получение помощи справками, выпусками или другой документацией.

В беззаявительном порядке в прошлом году начислялись единовременные президентские выплаты и на детей, и пенсионерам. Людям не надо было в разгар пандемии стоять в очередях, ходить по кабинетам и добиваться того, что им и так положено. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России