Мишустин: на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей

Глава кабмина РФ рассказал, что деньги получат около 5 млн детей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что на социальные пособия малообеспеченным семьям с детьми власти страны выделят 505 млрд рублей за 2022 год. Соответствующее заявление премьер-министр РФ сделал в рамках заседания кабинета министров. Чиновник уточнил, что выплаты пойдут тем семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние граждане в возрасте от 8 до 17 лет. Речь идет о недавно введенном новом пособии.

Их размер составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц в зависимости от конкретного субъекта РФ и финансовой ситуации семьи. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина подчеркнул, что на соответствующие выплаты направляется почти 363 млрд рублей. Все средства должны получить родители более 5 млн детей.

Кабмин продолжает формировать институт социального предпринимательства.

Фото и видео: Правительство России