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Кабмин продолжает формировать институт социального предпринимательства

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Михаил Мишустин рассказал о льготных для людей с ограниченными возможностями, которые открывают свое дело.

Российское правительство продолжает формировать институт социального предпринимательства в стране. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объявил о том, что граждане с ограниченными возможностями, открывшие собственный бизнес, смогут автоматически от властей страны получить статус социального предприятия. Это произойдет даже в том случае, если они намерены заниматься трудовой деятельностью без найма сотрудников.

Ранее компания приобретала этот статус, когда там работали люди с ограничениями по здоровью. Но сами такие граждане при ведении бизнеса рассчитывать на него не могли. Это несправедливо. Исправим такую ситуацию.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам руководителя кабмина, данное постановление поможет людям с ограничениями по здоровью развивать собственное дело. Для организаций, которые уже обладают статусом социального предприятия, в регионах предусмотрены особые меры поддержки. В частности, речь идет о прямых субсидиях, доступе к необходимой инфраструктуре и к обучению.

Кабмин рассчитывает на увеличение в России выпуска лекарств из плазмы крови.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: бизнес, инвалиды, кабмин, михаил мишустин, социальное предпринимательство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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