Кабмин рассчитывает на увеличение в России выпуска лекарств из плазмы крови

Михаил Мишустин рассчитывает на быстрое рассмотрение законопроекта в Госдуме РФ.

Российское правительство намерено создать необходимые условия для отечественных производителей лекарственных препаратов, изготавливаемых на основе плазмы крови. Соответствующее заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин. С коллегами чиновник обсудил законопроект, который позволит расширить возможности поставок крови доноров производителям медикаментов. Документ внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Обеспечение выпуска препаратов крови в нашей стране является однй из задач стратегии развития здравоохранения…на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник призвал правительство сделать все необходимое для того, чтобы у фармацевтических производителей было все необходимое для изготовления лекарств на основе плазмы крови. Поправки в законодательство страны позволят избежать задержек в производственном процессе и доставлять сырье на фармацевтические заводы быстрее. При этом Мишустин призвал строго следить за исполнением всех требований по безопасности.

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Фото и видео: Правительство России