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Кабмин выделит для надбавок и компенсаций за работу с больными COVID-19 более 3 млрд рублей

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Михаил Мишустин напомнил, что пандемия ковида никуда не делась.

Российское правительство продолжит государственные выплаты по страховым надбавкам и единовременным компенсациям медицинскому персоналу за работу с больными, зараженными COVID-19. На эти задачи выделяется дополнительно более 3 млрд рублей. Также кабмин поддержит сотрудников социальной службы и учреждений: интернатов, домов престарелых и других. По этим статьям расхода уйдет более 2,5 млрд рублей. Соответствующей информацией на заседании кабинета министров поделился премьер Михаил Мишустин.

Люди делают важное дело – спасают жизни, не жалея собственного здоровья. Вознаграждение они должны получать без задержек.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Свыше 2 млрд рублей российские чиновники направят на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом в военных частях или органах внутренних дел, противопожарных ведомств и других специализированных предприятиях. Михаил Мишустин призвал работодателей вовремя доводить денежные средства до своих работников.

На поддержку бизнеса в "ФОТ 3.0" направят еще 1 млрд рублей.


  
Фото и видео: Правительство России

Теги: господдержка, кабмин, медики, михаил мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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