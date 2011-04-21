Кабмин выделит для надбавок и компенсаций за работу с больными COVID-19 более 3 млрд рублей

Михаил Мишустин напомнил, что пандемия ковида никуда не делась.

Российское правительство продолжит государственные выплаты по страховым надбавкам и единовременным компенсациям медицинскому персоналу за работу с больными, зараженными COVID-19. На эти задачи выделяется дополнительно более 3 млрд рублей. Также кабмин поддержит сотрудников социальной службы и учреждений: интернатов, домов престарелых и других. По этим статьям расхода уйдет более 2,5 млрд рублей. Соответствующей информацией на заседании кабинета министров поделился премьер Михаил Мишустин.

Люди делают важное дело – спасают жизни, не жалея собственного здоровья. Вознаграждение они должны получать без задержек. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Свыше 2 млрд рублей российские чиновники направят на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом в военных частях или органах внутренних дел, противопожарных ведомств и других специализированных предприятиях. Михаил Мишустин призвал работодателей вовремя доводить денежные средства до своих работников.

На поддержку бизнеса в "ФОТ 3.0" направят еще 1 млрд рублей.





Фото и видео: Правительство России