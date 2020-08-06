WSJ: США и Китай продолжат переговоры по торговой сделке

США и Китай продолжат переговоры по торговой сделке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Китайская сторона обсудит промежуточные результаты торговой сделки и поднимет вопрос об ограничительных действиях американцев в отношении китайских компаний.
Они хотят обсудить, каким образом США могут работать без того, что преподноситься китайцам неприятные сюрпризы каждый день.
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Пару недель назад президент США Дональд Трамп утверждал, что значимость торговой сделки с КНР уменьшилась на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на это, по словам главы государства, Китай все равно готов приобрести сельскохозяйственную продукцию США "в рекордных объемах".
Ранее мы сообщили, что в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года.
Видео: YT / The White House
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