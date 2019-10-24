В рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине выступил мэр города Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента Алексея Заврачаева.

По всей стране была объявлена минута молчания. В 08:15 по местному времени начался отсчет ударами колокола. Именно в этот момент несколько лет назад произошел взрыв бомбы. Затем премьер-министр и мэр страны выступили в Парке мира в Хиросиме. Из-за ситуации с коронавирусом, все мероприятия проводились в усеченном формате. В памятной церемонии приняли участие представители около 80 иностранных государств. Россию в ней представлял посол Михаил Галузин.

Напомним, что 6 августа 1945 года ПВО Японии обнаружили приближение к Хиросиме небольшой группы американских боевых самолетов под управлением полковника Пола Тиббетса. Они пролетели над центром города и сбросили четырехтонную урановую бомбу "Малыш". От авиаудара за один день погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. За 2019 год список жертв бомбардировки увеличился до 324 тыс. человек.

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Видео: YT / Global News