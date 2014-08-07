Нобелевская премия мира за 2024 год присуждена японской организации выживших после бомбардировок

Награда присуждена японцам из Nihon Hidankyo.

Нобелевская премия мира за 2024 год присуждена японской организации, которая объединяет выживших после бомбардировок американцами городов Хиросимы и Нагасаки. В Шведской академии наук пояснили, что вручили награду Nihon Hidankyo за ее усилия по формированию мира, свободного от ядерного оружия, а также за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться на планете. Такие сведения предоставлены в мотивировочной части решения профильного комитета.

Премию мира вручают с 1901 года. Как завещал в 1895-м ее основатель, предприниматель и филантроп Альфред Нобель, награду должен получить тот кандидат, который добился наибольших успехов или сделал больше других в вопросе сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также выступающий за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним общественного внимания. За все время существования норвежский профильный Нобелевский комитет вручил 104 премии 141 лауреату. Если специалисты приходят к мнению о том, что в текущем году нет достойного кандидата, то премию откладывают на следующий год.

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год.

Фото и видео: The Nobel Prize 2024

