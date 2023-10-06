Назван лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год

Южнокорейская писательница Хан Ган получила награду от Шведской академии.

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии 2024 года в области литературы. Фамилию победителя номинации в 14 часов по московскому времени назвал постоянный секретарь академии - профессор литературы Гётеборгского университета Матс Мальм. Затем председатель профильного комитета Андерс Ульссон рассказал аудитории о таланте писательницы из Южной Кореи Хан Ган.

Напомним, что в 2023 году Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Согласно завещанию Альфреда Нобеля, награда должна присуждаться автору лучшего произведения идеалистической направленности". Однако в действительности смысл того, имелось в виду под "идеалистическим произведением", остается предметом экспертных споров.

Фото и видео: The Nobel Prize 2024