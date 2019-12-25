Дипломат подчеркнул, что Китай будет и дальше вместе с международным сообществом защищать соглашение по ядерной программе Ирана и резолюции Совета Безопасности ООН.

Китай выступил против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что США подготовили проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Планируется, что документ рассмотрят на следующей неделе. Сообщается, что выполнение СВПД полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.

Ранее мы сообщили, что стало известно, чем отличаются люди с высоким интеллектом.