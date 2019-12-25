Высшая нервная деятельность является особенностью людей с высоким интеллектом. Такие люди имеют быстрое мышление, комплексные рассуждения и понимание того, что скрыто для остальных.

Стало известно, чем отличаются люди с высоким интеллектом.

Они способны быстро рассуждать о небанальных и труднопостижимых вещах. Умники думают о чем-то, что находится за границами обычной повседневной жизни. Для них характерно проявлять повышенную восприимчивость к неприятным звукам – мизофонию. Ученые утверждают, что умные люди склонны к нарушениям психики. Гениальность можно трактовать как аномалию развития мозга. Часто интеллектуалы склонны к одиночеству. Они редко понимают и принимают все особенности людей.

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