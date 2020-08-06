Японские специалисты оценили тяжесть заболевания при COVID-19

Ученые изучали взаимосвязь концентрации маркеров поврежденных почек с изменениями симптомов пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

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Тестирование прошли 41 доброволец. Из них у 13 пациентов зафиксирована повышенная концентрация белка L-FABP в моче. Еще 8 человек почувствовали себя хуже в течение 7 дней. Двум другим потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ. У 28 добровольцев концентрация L-FABP превышал норму. Однако ухудшения симптомов замечено не было. Специалисты полагают, что повышение этого показателя уже говорит об остром почечном повреждении и риске осложнения.

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