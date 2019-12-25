Власти хотят ужесточить политику в отношении китайских компаний.

США намерены отозвать лицензию у четырех китайских компаний. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего выступления.

В Белом доме считают, что компании, которые не заслужили доверия, не имеют права предоставлять телекоммуникационные услуги между США и другими странами. Помпео призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трех других китайских компаний на подобные услуги. Госсекретарь указал, что китайские приложения должны быть удалены из американских магазинов приложений. Речь идет о TikTok, WeChat и других приложениях, которые являются "значительной угрозой персональным данным американцев".

Ранее мы сообщили, что глобальное потепление почти удвоило скорость роста лесов в Новой Англии.