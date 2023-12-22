Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа

Майк Помпео не исключил своего возвращения в вашингтонскую администрацию.

Бывший американский секретарь Майк Помпео допустил возможность работы в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах США, организованных в ноябре 2024 года. Соответствующее заявление местный политик сделал в эфире телеканала FOX News, когда ведущий задал ему вопрос о том, заинтересован ли сейчас Майк Помпео в получение должности при обновленной администрации, в команде Трампа. Гость шоу уточнил, что очень редко дает комментарии о тех работах, которые ему не предлагали.

Но... если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу "да" этой возможности. Майк Помпео, экс-госсекретарь США

Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден.

Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия.

Фото и видео: FOX News