Экс-глава ЦРУ оценил опасность от мировых лидеров для США.

Майк Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия. Соответствующее заявление бывший американский государственный секретарь и экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) сделал во время интервью с британскими журналистами телеканала Sky News. Эксперт полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин опаснее для мира и Вашингтона, чем его коллега из России Владимир Путин.

Однозначно. Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане… Си Цзиньпин верит… что он будет господствовать в мире. Майк Помпео, экс-госсекретарь США

Майк Помпео добавил, что президент Китая стремится к мировому господству и намерен достичь глобальной гегемонии, а также экономического и политического господства Пекина на всей планете. Эксперт напомнил, что экономическая система КНР способна соперничать по размерам с американской.

Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео.

Фото и видео: YouTube / Sky News

