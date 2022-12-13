Чавушоглу прокомментировал книгу экс-госсекретаря США Помпео

Глава МИД Турции оценил высказывание американца о попытке госпереворота в Анкаре.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу бывшего американского государственного секретаря Майка Помпео. В ходе пресс-конференции с тайским министром по иностранным желам чиновник отметил, что Помпео в социальных сетях комментировал ситуацию в ночь попытки государственного переворота в Турции, в котором он назвал Анкару тоталитарной исламской диктатурой.

Говоря дипломатическим языком, в этих утверждениях имеются ложь, преувеличение и двойные стандарты. Есть ряд высказываний, не соответствующих действительности. Мы так понимаем, что он поддержал попытку переворота. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал книгу Майка Помпео Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю", отметив, что в воспоминаниях американца о рабочих визитах в Анкару не обошлось без лжи и двойных стандартов. Речь идет как минимум о двух поездках. Во время одной из них, в 2017 году ему показали в Анкаре трехчасовой фильм о неудавшемся перевороте годом ранее. Эту картину Помпео описал как "несносную и ужасно длинную".

Чавушоглу: США не выдвигали Турции условий в вопросе военной операции в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu