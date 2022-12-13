Чавушоглу: США не выдвигали Турции условий в вопросе военной операции в Сирии

Мевлют Чавушоглу рассказал о встрече с Энтони Блинкеном.

Чавушоглу заявил, что США не выдвигали Турции условий в вопросе военной операции в Сирии. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал турецкий министр по иностранным делам, выступая по завершению рабочей встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Глава МИД пояснил, что власти США не выдвинули Анкаре никаких условий в сфере возможной реализации трансграничной миссии на севере Сирии.

На переговорах были высказаны предложения касательно совместного сотрудничества по Сирии и вновь обращено внимание на необходимость выполнения США прежних обещаний. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Власти Турции ранее уведомили СМИ о планах проведения наземной операции на севере Сирии в отношении базирующихся в регионе сил запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (движение считается в стране террористическим), а также ее местного ответвления - "Сил народной самообороны".

Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu