Мевлют Чавушоглу рассказал о процессе по поставкам Анкаре самолетов F-16.

Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу сделал по завершению встречи в Вашингтоне перед журналистами. По мнению Анкары, процесс интеграции северных государств в состав Североатлантического военного альянса должен происходить отдельно от принятия решения по отправке истребителей F-16 американского производства Турции.

Были определенные намеки относительно того, что положительный ход процесса создаст позитивный фон в конгрессе при обсуждении вопроса с F-16.

Но мы на различных уровнях заявляем, что это отдельные друг от друга процессы. И есть понимание этого с противоположной стороны. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Эксперт пояснил, что его страна на всех уровнях говорит коллегам о том, что речь идет об отдельных друг от друга процессах, а у Анкары есть понимание коллег по этой позиции. Ранее власти США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку страной НАТО российских систем противовоздушной обороны С-400.

МИД Турции: простого осуждения акции террористов со стороны Швеции недостаточно.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu