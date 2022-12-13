МИД Турции: простого осуждения акции террористов со стороны Швеции недостаточно

Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что Стокгольм должен быть более активен в вопросе борьбы с терроризмом.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что простого осуждения акций террористов со стороны властей Швеции недостаточно. Чиновник призвал северное государство принять конкретные меры по противодействию боевикам из Рабочей партии Курдистана, которая на территории Турции считается запрещенной. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе совместной пресс-конференции в Риме, в которой также принял участие итальянский дипломат Антонио Таяни.

Мы все увидели провокации со стороны РПК в Швеции. Только лишь осуждением они не могут отделаться, Швеция обязана принять конкретные меры. Ей нужно бороться с этим. Эта акция прошла прямо в центре города у здания мэрии. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Турция обвинила РФ и США в невыполнении обязательств по выводу курдских сил с севера Сирии.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu