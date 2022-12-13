Турция обвинила РФ и США в невыполнении обязательств по выводу курдских сил с севера Сирии

Мевлют Чавушоглу оценил обстановку в Сирии.

Турция обвинила Россию и США в невыполнении своих международных обязательств по выводу курдских сил с северной части Сирии. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами при итальянском коллеге Антонио Таяни в Риме сделал глава министерства по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Он пояснил, что этот вопрос будет подниматься в ходе его рабочей поездки в Вашингтон.

Потому что США продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Мы постоянно говорим, что условия договоренностей 2019 года не выполнены. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В Турции заявили, что не допустят расширения Грецией границы территориальных вод.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu