Экс-госсекретарь США считает, что Россию следует оторвать от Азии.

Бывший директор американского Центрального разведывательного управления и внешнеполитического ведомства Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил о том, что Москву важно экономически вернуть к коллективному Западу вместо Азии и Китая. Иностранный политик также убеждал собеседников в том, что Россия получит больше выгоды от такого партнерства. Известно, что блогеры представились американцу африканским чиновником.

Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели... Если бы конфликт закончился, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет. Майк Помпео, экс-глава ЦРУ

Майк Помпео рассчитывает на то, что Россия в дальнейшем самостоятельно решит, что хочет быть частью западной торговой системы.

Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус