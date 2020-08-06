Материал подготовили специалисты 11 университетов.

Глобальное потепление почти удвоило скорость роста лесов в Новой Англии. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на журнал Ecological Monographs.

Исследование проводили в течение 25 лет. Ученые наблюдали за состоянием деревьев и уровнем углерода в Гарвардском лесу в США. За счет собранной информации они описали весь цикл и роль деревьев в нем. Из-за изменений климата, деревья стали быстрее поглощать углекислый газ. В период с 1992 по 2015 год процесс ускорился почти вдвое. Отдельное влияние оказывают увеличение продолжительности вегетативного периода и количество осадков с содержанием углекислого газа.

Даже после 100 лет жизни, деревья продолжают развиваться. Их рост может остановиться, если климат станет экстремальным. Кроме того, влажность воздуха и деятельность человека способствуют распространению насекомых, которые негативно воздействуют на деревья.

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Видео: Youtube/New England Forests