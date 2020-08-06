Армения ограничила вещание российских телеканалов

Соответствующий указ "Об аудиовизуальных медиа" одобрил парламент Армении.

Армения ограничила вещание иностранных и российских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Включение в иностранный мультиплекс любых иностранных каналов может осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений. Депутаты обсуждали данную инициативу еще в прошлом году. По их мнению, зрители получали доступ к информации, которая противоречит национальным интересам Армении. Исчезнуть из эфира могут "Россия", "Культура", и "Первый", а также американская CNN. Общедоступным для граждан останется только телеканал "Мир".

Ограничения затрагивают лишь часть иностранных каналов в государственных сетях. Кабельных операторов этот запрет не коснется.

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Видео: YouTube / RT