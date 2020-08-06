Соперник Лукашенко призвал не вводить санкции против Минска из-за выборов

Черечень считает, что в Белоруссии складывается тяжелая экономическая ситуация. Он подчеркнул, что в первую очередь это скажется на обычных людях.

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень призвал не вводить санкции против Минска из-за выборов. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на интервью с соперником действующего президента.

Соперник Лукашенко подчеркнул, что это недопустимо. Он полагает, что в стране может вырасти стоимость европейских виз, что скажется, в первую очередь, на людях. Черечень добавил, что нельзя допустить прекращение бизнес-контрактов и исключения компаний из бизнес-цепочек. Он выступает против санкций.

Наверно, он (Лукашенко) планирует, что Россия опять поможет. Если не поможет, то последуют протесты на фоне неудовлетворенностью именно экономическим аспектом политики властей. - Сергей Черечень, кандидат в президенты Белоруссии

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