В заявлении сообщается, что отменены рейсы в более чем 80 зарубежных городов.

"Аэрофлот" отменяет запланированные международные рейсы до 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Представители компании приняли соответствующее решение в связи с эпидемиологической обстановкой в странах назначения. Страны, с которыми Россия возобновила авиасообщение, в список не попали. Те, кто приобрел билеты до 1 мая, и с датой планируемой поездки до 31 августа, смогут оформить ваучер на авиабилет.

Рейсы отменили в Бухарест, Варшаву, Вашингтон, Вену, Венецию, Лиссабон, Майами, Цюрих и еще несколько городов. Напомним, что с 1 августа Россия частично возобновила полеты в ряд стран.

Ранее мы сообщили, что россияне стали искать билеты в Черногорию в 10 раз чаще.