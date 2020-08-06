Недавно власти объявили об открытии границ для граждан России.

Россияне стали искать билеты в Черногорию в 10 раз чаще. Об этом сообщает "Туту.ру".

За несколько часов количество поисков по данному направлению вышло на средний уровень. Несмотря на высокий спрос, между странами до сих пор не возобновили прямое авиасообщение. Прямые билеты до Черногории появились в продаже у авиакомпаний Montenegro Airlines (с 19 августа) "Аэрофлот" (с 20 августа) и Уральские авиалинии (с 21 августа). Минимальная стоимость билета из Москвы составляет 10-11 тыс. рублей в одну сторону. Аналитики фиксируют увеличение стоимости перелетов на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

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Видео: YouTube / GreenJek channel