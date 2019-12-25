Перелеты из Геленджика в Петербург подешевели на четверть

На международных линиях наиболее заметно подешевели билеты из Петербурга в Стамбул.

В январе–августе текущего года стоимость авиабилетов из Геленджика в Петербург снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средняя цена билета достигла 16 700 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитиков.

Направление Геленджик — Петербург стало лидером по темпам снижения стоимости перелетов внутри страны. Также существенное удешевление билетов зафиксировали на рейсах:

Казань – Сургут – до 12 200 рублей;

Калуга – Петербург – до 3900 рублей.

На международных линиях наиболее заметно подешевели билеты из Петербурга в Стамбул. Стоимость полета в одну сторону теперь составляет 20 200 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что туристы из Израиля смогут долететь до Петербурга без пересадок.

Фото: Piter.TV