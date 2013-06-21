Почему закладывает уши в самолете и как с этим бороться

Всё дело в разнице давлений.

Многие пассажиры испытывают дискомфорт или резкую боль в ушах во время взлета и посадки. Портал 110km.ru объясняет физиологические причины этого явления и поделились методами профилактики. Всё дело в разнице давлений. Внутри уха находится барабанная полость с воздухом. При наборе высоты внешнее давление падает, воздух внутри расширяется и давит на перепонку изнутри. При снижении всё наоборот: снаружи становится тяжелее, и перепонка втягивается внутрь. Если евстахиева труба (канал между ухом и носоглоткой) не успевает открыться, возникает заложенность.

Что делать взрослым

Чтобы выровнять давление, эксперты рекомендуют:

Делать глотательные движения, пить воду мелкими глотками или жевать жвачку.

Зевать – это один из самых эффективных естественных способов.

Использовать маневр Вальсальвы: зажать нос и попытаться выдохнуть через него с закрытым ртом. Важно: этот метод противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями без консультации врача.

Как защитить детей

Малышам перелеты даются сложнее из-за анатомических особенностей слуховой трубы. Чтобы помочь ребенку, врачи советуют:

Не давать ему спать при взлете и посадке.

Предложить бутылочку, грудь или пустышку – сосательные движения открывают проход.

Детям постарше подойдут леденцы или сок через трубочку.

Если вы простужены

При насморке или аллергии риск боли возрастает из-за отека слизистой. В этом случае перед полетом можно использовать сосудосуживающие капли для носа, чтобы облегчить дыхание и открытие трубы. Однако применять их дольше недели нельзя.

Технические средства

Существуют специальные беруши для авиаперелетов. Они замедляют изменение давления на перепонку и снижают уровень шума. Часто летающие пассажиры могут заказать индивидуальные беруши по слепку уха.

Когда пора к врачу Обычно легкая заложенность проходит сама за пару часов после приземления. Но если наблюдаются сильная боль, шум в ушах, головокружение или снижение слуха, необходимо обратиться к специалисту. Это может быть признаком баротравмы – повреждения барабанной перепонки.

Несмотря на то, что современные лайнеры поддерживают давление в салоне на уровне около 2400 метров над уровнем моря, индивидуальные особенности организма требуют внимательного отношения к профилактике.

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Фото: Piter.TV

